Найден пропавший во время заплыва через озеро глава Российско-Киргизского Фонда развития

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Пропавший в Киргизии во время заплыва через озеро Иссык-Куль председатель правления Российско-Киргизского Фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев найден живым. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в МЧС республики.

"Асрандиева спасателям удалось обнаружить примерно в полночь, когда он плыл по озеру в районе села Шор-Булак", - заявил представитель ведомства. По его данным, на тот момент председатель РКФР провел в воде уже около 18 часов.

Асрандиев пропал 31 августа во время попытки переплыть в Киргизии озеро Иссык-Куль. Из-за начавшегося шторма сопровождавшая его лодка потеряла пловца из вида. В поисках чиновника, которые продолжились и в темное время суток, были задействованы несколько десятков спасателей и плавсредств.

43-летний мужчина в субботу, в День независимости Киргизии, предпринял попытку переплыть озеро Иссык-Куль, отправившись в заплыв из расположенного на северном побережье озера поселка Чырпыкты в сторону находящегося на южном берегу поселка Кара-Талаа. Ему предстояло преодолеть по воде чуть более 15 км.

Асрандиев был назначен председателем правления РКФР в октябре 2017 года. За год до этого он переплыл озеро Иссык-Куль в самой узкой его части, преодолев дистанцию в 14 км от села Тору-Айгыр до поселка Кара-Талаа. Средняя ширина расположенного на отметке 1,6 тыс. метров над уровнем моря Иссык-Куля составляет около 50 км. Температура воды в озере в это время года составляет примерно 14-17 градусов.