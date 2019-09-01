В Хабаровском крае число подтопленных паводком домов выросло до 166

По данным МЧС, по состоянию на утро 31 августа из-за циклона в Хабаровском крае в зоне паводка в девяти муниципальных образованиях находились 70 населенных пунктов. В 37 из них отмечалось подтопление 138 частных жилых домов и 585 приусадебных участков.

ТАСС, 1 сентября. Количество подтопленных паводком частных жилых домов в Хабаровском крае за сутки увеличилось с 138 до 166, сообщила журналистам пресс-служба регионального главка МЧС.

"По состоянию на утро 1 сентября в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находятся 66 населенных пунктов. В 38 из них отмечается подтопление 166 частных жилых домов и 651 приусадебного участка", - говорится в сообщении. Вода сохраняется на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. В зоне подтопления находятся около 1800 дачных участков.

Сотрудники МЧС России ведут мониторинг обстановки на плавсредствах, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. На местах они оказывают необходимую помощь населению, подвозят бутилированную воду, сооружают насыпные дамбы. В местах переливов дорог организуется работа дорожной техники для организации проезда, действуют лодочные переправы.

В крае в готовности к приему людей находятся 16 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 657 человек. В настоящее время развернута работа трех их них. Один человек размещен в санатории "Уссури" в поселке Бычиха Хабаровского района. В двух ПВР в Комсомольске-на-Амуре размещены 34 человека, 11 из них дети. В ПВР организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

Всего для ликвидации последствий паводка привлечено свыше 900 человек и более 200 единиц различной техники, в том числе 21 плавсредство.