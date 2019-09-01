Третья за месяц стрельба в США. Пять человек погибли в результате инцидента в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Очередной случай стрельбы произошел в субботу в США. В городах Одесса и Мидленд на западе штата Техас как минимум пять человек погибли, более 20 пострадали. Стрелявший, личность которого устанавливается, мертв после перестрелки с полицией.
Информация об иностранных гражданах, пострадавших в результате стрельбы в городе Одесса, не поступала, сообщило на своей странице в Twitter генконсульство России в Хьюстоне.
"Департамент информации полиции города Одесса не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - отметило российское генконсульство.
Третья стрельба в США за август
Трагедия стала второй в Техасе и третьей по счету в США только в августе. Как обращает внимание телекомпания CNN, 1 сентября в этом штате вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия.
В отличие от большинства схожих трагедий массовая стрельба, произошедшая между городами Мидленд и Одесса, не носила преднамеренный и спланированный характер. Как сообщил шеф полиции Одессы Майкл Герке, все началось, когда сотрудник патрульно-постовой службы в 15:17 по местному времени (23:17 мск) во время выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль Honda золотистого цвета. Водитель выстрелил в сотрудника, поехал в западном направлении к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между выстрелами бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.
Финал трагедии разыгрался около кинотеатра Cinergy, где произошла перестрелка между подозреваемым и блюстителями порядка. Шеф городской полиции не сказал, был ли злоумышленник застрелен или покончил с собой. По последним данным полиции, погибли пять человек, пострадало 21 гражданское лицо, ранения также получили сотрудник патрульно-постовой службы и двое полицейских из Мидленда и Одессы. Не уточняется, включен ли стрелявший в список жертв.
Герке описал стрелявшего как белого мужчину старше 30 лет. При нем обнаружено удостоверение личности, однако полиция пока не называет его имени и фамилии, так как хочет прежде завершить процесс опознания. Мотивы преступления не установлены.
Шеф полиции отказался раскрыть, каким видом оружия пользовался одиночка. Представитель департамента общественной безопасности Техаса Элизабет Картер сообщила CNN, что огонь велся из винтовки.
Руководитель медцентра системы общественного здравоохранения в Одессе Расселл Типпин скорректировал данные и сообщил, что в его учреждение поступили 13 пострадавших, в том числе ребенок младше двух лет. Из них семеро находятся в критическом состоянии, еще двое - в серьезном, один умер от полученных ранений, остальные после оказания медпомощи выписаны.
Бич США
Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал президента Дональда Трампа о стрельбе в Техасе. Вице-президент страны Майкл Пенс сообщил, что к расследованию причин очередной трагедии подключено ФБР. Пенс назвал произошедшее примером "массовых зверств" и заявил о решимости администрации Соединенных Штатов "взаимодействовать с Республиканской и Демократической партиями в Конгрессе в принятии мер в целях обуздания этого бича страны".
Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал происшедшее "бессмысленным и трусливым нападением". Губернатор собирается уже утром в воскресенье посетить Одессу.
В начале месяца произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.
В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете произошедшего в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.