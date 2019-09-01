Третья за месяц стрельба в США. Пять человек погибли в результате инцидента в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Очередной случай стрельбы произошел в субботу в США. В городах Одесса и Мидленд на западе штата Техас как минимум пять человек погибли, более 20 пострадали. Стрелявший, личность которого устанавливается, мертв после перестрелки с полицией.

Информация об иностранных гражданах, пострадавших в результате стрельбы в городе Одесса, не поступала, сообщило на своей странице в Twitter генконсульство России в Хьюстоне.

"Департамент информации полиции города Одесса не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - отметило российское генконсульство.

Третья стрельба в США за август

Трагедия стала второй в Техасе и третьей по счету в США только в августе. Как обращает внимание телекомпания CNN, 1 сентября в этом штате вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия.

В отличие от большинства схожих трагедий массовая стрельба, произошедшая между городами Мидленд и Одесса, не носила преднамеренный и спланированный характер. Как сообщил шеф полиции Одессы Майкл Герке, все началось, когда сотрудник патрульно-постовой службы в 15:17 по местному времени (23:17 мск) во время выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль Honda золотистого цвета. Водитель выстрелил в сотрудника, поехал в западном направлении к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между выстрелами бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.