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В ДТП под Белгородом погибли четыре человека

Одного пострадавшего госпитализировали

ТАСС, 1 сентября. Четыре человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух машин в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, около 06:20 мск, не доезжая 10 км до села Веселовка Красногвардейского района, водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Белгорода, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai. В результате погибли три человека, находившиеся в ВАЗе, также погиб один человек из Hyundai, еще один человек из иномарки госпитализирован", - уточнили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины аварии, сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд места происшествия.

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РоссияБелгородская область
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