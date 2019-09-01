Подозреваемый в убийстве двухмесячной дочери житель Саратова признал вину

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве своей двухмесячной дочери в Саратове, признал вину. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Отцу предъявлено обвинение, вину он признал, направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, днем 31 августа мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом. Мужчина взял детскую переноску, где находилась девочка, которая имела врожденную патологию, поднялся на чердак дома и ударил ребенка ножом в шею. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.