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Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в Нижегородской области

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу

ТАСС, 1 сентября. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Нижегородской области. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 05:50 мск на 464-м км автодороги Москва - Уфа в Кстовском районе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

"В результате водитель - женщина 1961 года рождения, пассажиры - мужчина 1997 года рождения и женщина 1933 года рождения - получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По факту ДТП ведется проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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