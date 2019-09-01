Ураган "Дориан" может в течение дня достичь Багамских островов

ТАСС, 1 сентября. Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, может в воскресенье достичь побережья Багамских островов. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Ожидается, что чрезвычайно опасный ураган "Дориан" обрушится на острова Абако и Большой Багама (Багамские острова) позднее сегодня. Ожидаются штормовые волны..., ураганный ветер и сильные осадки", - отмечается в сообщении на сайте центра.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 66,6 м/с. Ураган находится в 110 км к востоку от острова Большой Абако и движется в западном направлении со скоростью 3,6 м/с.

В субботу ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Он может достичь побережья штата Флорида к вечеру понедельника.