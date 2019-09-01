В Калмыкии ребенок умер в результате отравления ядохимикатами

ТАСС, 1 сентября. Трое детей отравились ядохимикатами в Калмыкии, в результате один ребенок умер, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

"Произошла трагедия в частном домовладении в ночь на воскресенье в Яшалтинском районе. [В больницу] поступили трое детей с отравлением, один из них доставлен уже умершим. Двое детей на лечении, состояние их тяжелое, но стабильное. Погибла маленькая девочка, ей не было года", - сказали в министерстве.

По информации республиканского Минздрава, причиной отравления, по предварительным данным, стали ядохимикаты. Родители детей обрабатывали зерно от насекомых.