Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел с украинской стороны

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге республики. Об этом в воскресенье сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

"Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны ВСУ попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела в селе Коминтерново", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Якубов добавил, что огонь был открыт целенаправленно, несмотря на согласованное сторонами перемирие, а также на гарантии безопасности, полученные ранее от украинской стороны в СЦКК. По его словам, ВСУ продолжает обстрел села с применением минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

"Наблюдатели миссии и оперативная группа вынуждены прекратить фиксацию и покинуть место обстрела. Более подробная информация уточняется", - подытожил он.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.