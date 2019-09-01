Отравившихся ядохимикатами детей в Калмыкии доставили в больницу в Элисте

ТАСС, 1 сентября. Медики с помощью санавиации доставили двух отравившихся парами ядохимикатов детей в детскую республиканскую больницу в Элисту, сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель медучреждения.

"Двоих детей доставили бортом санавиации в республиканскую детскую больницу в Элисту, они находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Прогнозы давать пока сложно. Это две девочки - 2015 и 2017 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в двухэтажном доме в селе Яшалта. "Накануне родители проводили дезинфекцию. Дети были на втором этаже, родители на первом. Естественно, пары пошли вверх. Наверное, не проветрили помещение, может быть окна закрыли", - сказал представитель больницы.

Ранее в республиканском Министерстве здравоохранения ТАСС сообщили, что в результате происшествия один ребенок умер, двое находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным министерства, дети могли надышаться парами ядохимикатов.

Как сообщили ТАСС в администрации Яшалтинского района, семья характеризуется как благополучная.