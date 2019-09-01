В Калмыкии проводится проверка после смерти ребенка в результате отравления ядохимикатами

ТАСС, 1 сентября. Следователи в Калмыкии проводят проверку после смерти годовалого ребенка, по предварительным данным, от отравления парами ядохимикатов. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

"В Городовиковском межрайонном следственном отделе проводится процессуальная проверка по факту смерти ребенка 2018 года рождения", - говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным следствия, 29 и 30 августа житель села Яшалта обработал химикатами хранящееся зерно в амбаре, расположенном на первом этаже жилого дома. Вечером 31 августа троим детям и супруге мужчины стало плохо. Ребенок 2018 года рождения умер по дороге в районную больницу. Двое детей находятся в реанимации детской республиканской больницы в Элисте в тяжелом состоянии.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, а также экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.