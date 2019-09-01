Подозреваемая в убийстве сына в Башкирии ранее отказывалась пройти спецтест у психолога

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Психолог из центра поддержки семей в Башкирии при общении с подозреваемой в убийстве маленького сына не нашла отклонений в ее поведении. Однако женщина отказывалась пройти специальное тестирование, рассказала ТАСС директор Северо-западного межрайонного центра "Семья" Гульшат Тимашева.

"Психолог с ней общалась, ни в чем она не была замечена. У нас есть [прибор] мультипсихометр - это тестирование, но она отказывалась пройти его. У нас [в центре] просто психолог, ни семейный, ни детский, ни кризисный", - сказала Тимашева.

Гульшат Тимашева ранее поясняла ТАСС, что специалисты центра взяли семью на сопровождение в июле. Накануне произошел семейный конфликт, женщина рассталась со своим гражданским мужем, отказалась от его помощи и обратилась в центр с просьбой найти работу и няню для маленького сына, чтобы самостоятельно обеспечивать своих детей. Женщине помогли вернуть электричество в дом, которое отключали за долги, нашли бесплатную няню, пятилетнюю дочь помогли устроить в детсад, после этого подозреваемая начала работать. По данным Тимашевой, женщина заботилась о своих детях и не вызывала подозрений, она также опровергал информацию, распространяемую местными СМИ, о том, что семья голодала, а женщина просила взять ее годовалого сына в приют, но ей в этом отказали.

Инцидент в Башкирии

По данным следственного управления СК РФ по Башкирии, 28-летняя жительница Дюртюлинского района республики обратилась в полицию, заявив, что, проснувшись утром 29 августа в своем частном доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение годовалого сына. Поисками ребенка занимались полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, были привлечены кинологи и водолазы. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Об обнаружении тела сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", добровольцы которого принимали участие в поисках мальчика.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении убийства задержали его мать. Женщина дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка. Следствие установило, что ночью 29 августа она задушила малыша, после чего закопала на территории своего придомового участка.