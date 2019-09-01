СМИ: напавший с ножом на прохожих во Франции мог быть наркоманом

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Выходец из Афганистана, напавший в субботу с ножом на прохожих во французском городе Вильюрбан близ Лиона, предположительно, страдал от наркотической зависимости и перед нападением говорил сам с собой. Об этом сообщил в воскресенье телеканал LCE.

"Он был не в себе, как будто в состоянии транса", - привел телеканал слова одного из очевидцев нападения. Он добавил, что 33-летний афганец несколько раз повторил слово "наркотики".

Сейчас полиция ждет результатов токсикологических анализов мужчины, задержанного на месте преступления. Также проводится психиатрическая экспертиза: с момента задержания афганец несколько раз менял свои показания, делал противоречивые и несвязные заявления, уточняет телеканал. Причины, по которым он совершил такой поступок, мужчина также объяснить не может.

В субботу вечером полицейские провели обыски в центре содержания беженцев, где проживал задержанный. Им не удалось найти никаких свидетельств того, что он могу попасть под влияние радикальных взглядов. В этой связи следствие пока не рассматривает версию теракта в качестве приоритетной.

Нападение было совершено рядом с выходом из станции метро "Лоран Бонневе" в момент, когда там находилось много людей. Вооруженный ножом и длинной вилкой мужчина убил одного человека и, согласно уточненным данным, ранил еще восемь, из которых трое в субботу вечером находились в крайне тяжелом состоянии. Находившиеся на месте происшествия сотрудники транспортных компаний помогли находившимся на месте происшествия спрятаться в автобусы, после чего своими силами задержали преступника.

Квартал, где произошла трагедия, пользуется дурной славой: он известен как место, где торгуют наркотиками и часто происходят нападения на людей. Вильюрбан, входящий в мегаполис Большого Лиона, находится сразу за кольцевой дорогой Лиона, к востоку от него.