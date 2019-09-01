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Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии

Никто из 299 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Boeing 787 канадской авиакомпании следовал из Шанхая в Ванкувер, однако по дороге на лобовом стекле самолета образовалась трещина. В результате чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Японии. Отмечается, что никто из 299 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

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