Семья убитой в Саратове двухмесячной девочки состояла на учете в полиции

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Семья двухмесячной девочки, убитой в Саратове, состояла на учете в полиции. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

"Семья состояла на учете в полиции как семья, [находящаяся] в социально опасном положении, [семья] ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ [за] ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - сказала Загородняя, не пояснив, в чем именно проявлялось неисполнение обязанностей.

По словам омбудсмена, мать убитой девочки жила с ее отцом в незарегистрированном браке. 31 августа женщина отошла в аптеку, придя домой, обнаружила, что ребенок пропал. Муж ничего пояснить не смог на вопрос о том, где находится ребенок. "После этого она вызвала полицию", - пояснила омбудсмен. Ранее семья за помощью к уполномоченному не обращалась.

В пресс-службе администрации Саратова ТАСС пояснили, что семья стояла на учете из-за антисанитарных условий в доме.

Загородняя также добавила, что подозреваемый в убийстве был ранее судим.

"Отец ранее судим по уголовной статье, но, [по предварительной информации], не по тяжкой. К матери также есть вопросы, сейчас пока не могу сказать, была она судима по уголовным статьям или нет", - сказала Загородняя.

В новость были внесены изменения (17:46 мск) - добавлена информация о судимости подозреваемого в убийстве.