Напавший с ножом на прохожих близ Лиона находится в состоянии психоза

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Главный подозреваемый в нападении на прохожих в субботу во французском городе Вильюрбан близ Лиона находится в состоянии психоза и параноидального бреда, пока следствие не рассматривает случившееся как теракт. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции прокурор Лиона Николя Жаке.

"Сегодня утром была проведена первая психиатрическая экспертиза. По ее итогам специалист отметил, что мужчина находится в состоянии психоза с параноидальным бредом <...> в частности, касающемся мистицизма и религии", - рассказал прокурор.

"Во время первого допроса мужчина заявил, что ничего не помнит с первой минуты нападения. Он рассказал, что является мусульманином и что в начале второй половины дня услышал голоса, оскорблявшие бога и приказывавшие убивать, - констатировал Жаке. - Он также признал, что его первая жертва, как ему показалось, - это человек, с которым он был в ссоре несколько лет назад. Однако, когда он начал говорить, что действовал с целью отомстить, его заявления начали становиться бессмысленными и путаными".

По словам прокурора, мужчина, утверждающий, что он родом из Афганистана, на допросах представлялся разными именами и назвал три разных даты рождения, по которым его возраст составлял 27, 31 и 33 года, соответственно. Впервые он прибыл во Францию в 2009 году, когда еще якобы был несовершеннолетним, в 2014 году его заметили в Италии, в 2015 - в Германии, и, наконец, в Норвегии в 2016 году. Во Францию он вернулся в июне 2016 года, ему был выдан временный вид на жительство, действительный до 31 января 2020 года. Задержанный также признал, что употреблял в большом количестве гашиш и это подтвердил проведенный утром токсикологический тест.

"В его отношении не возбуждалось уголовных дел, спецслужбы не отмечали признаков радикализации", - отметил прокурор.

Два человека, получившие наиболее тяжелые ранения, пока остаются в больнице, "однако их жизни ничто не угрожает", указал Жаке. По его словам, остальные шесть пострадавших смогли вернуться домой, хотя врачи отмечают у них симптомы посттравматического шока.

Спонтанное нападение

Нападение произошло рядом с выходом из станции метро "Лоран Бонневе" в момент, когда там находилось много людей. Вооруженный ножом и длинной вилкой мужчина убил одного человека и, согласно уточненным данным, ранил еще восемь. Находившиеся на месте происшествия сотрудники транспортных компаний помогли находившимся на месте происшествия спрятаться в автобусы, после чего помогли задержать преступника. Квартал, где произошла трагедия, пользуется дурной славой: он известен как место, где торгуют наркотиками и часто происходят нападения на людей. Вильюрбан, входящий в мегаполис Большого Лиона, находится сразу за кольцевой дорогой Лиона, к востоку от него.