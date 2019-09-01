CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Пятилетний ребенок умер в одной из больниц американского штата Массачусетс. Как сообщила в субботу вечером телекомпания CBS, мальчик приехал в США из Москвы.

По данным телекомпании, в субботу ребенок был на пляже в городе Глостер, расположенном на побережье Атлантического океана. Вместе с ним находился его дедушка. Он достал внука из воды, когда тот был уже без сознания. Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер.

Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.