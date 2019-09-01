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Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы

Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

"Бригада скорой помощи прибыла в Делегатский парк в течение восьми минут. Ребенок в состоянии средней степени тяжести доставлен в одну из московских больниц. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства, добавив, что угрозы для жизни ребенка нет.

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