В ДТП в Ленинградской области пострадали пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Honda CR-V в воскресенье днем съехал в кювет и перевернулся на трассе в Кингисеппском районе Ленинградской области, в результате аварии пять человек получили травмы. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, водитель автомобиля нарушил скоростной режим и поэтому не справился с управлением. "В результате ДТП водитель и четыре пассажира, все мужчины, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу города Кингисеппа", - говорится в видеокомментарии ведомства к ДТП.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.