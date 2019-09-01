Трамп высоко оценил реакцию силовых ведомств и экстренных служб на стрельбу в Техасе

ТАСС, 1 сентября. Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу правоохранительных органов и экстренных служб в штате Техас во время стрельбы, произошедшей 31 августа в районе американского города Одесса.

Американский лидер поблагодарил сотрудников ФБР и лично губернатора штата Грега Эбботта за работу по преодолению последствий случившегося.

"Великолепная работа была проделана правоохранительными органами [штата] Техас и службами экстренного реагирования во время ужасной трагедии со стрельбой вчера (31 августа - прим. ТАСС), - Спасибо также ФБР, Грегу Эбботту и всем остальным". Трамп назвал случившееся "очень серьезной и грустной ситуацией".