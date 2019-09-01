Скоростные поезда "Аллегро" Хельсинки - Петербург задерживаются по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Скоростные поезда "Аллегро", курсирующие между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки, задерживаются по техническим причинам. Поезд из Хельсинки в Петербург задерживается более чем на час, в связи с чем обратный поезд может также выехать с опозданием, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Как отмечается в сообщении на сайте дороги, технические проблемы возникли на территории Финляндии. В настоящее время задерживается поезд номер 786, который выехал из Хельсинки в 16:00 мск и должен был прибыть в Петербург в 19:27 мск. Задержка составляет более часа.

"В связи с этим возможна задержка отправления из Санкт-Петербурга поезда "Аллегро" №787", - говорится в сообщении. По расписанию обратный поезд должен был выехать в 20:30 мск.

Пассажиров просят следить за изменением расписания.

"Аллегро" - международный скоростной поезд, который запущен совместным предприятием компании "Российские железные дороги" и финским перевозчиком VR Group. Поезда могут развивать скорость до 220 километров в час.