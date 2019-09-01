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Возгорания в ТЦ "Родео Драйв" в Петербурге после задымления не произошло

Ранее из-за задымления были эвакуированы посетители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники пожарной охраны проверили помещения торгового центра "Родео Драйв" в Калининском районе Санкт-Петербурга после задымления, возгорания не обнаружено, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Возгорания не было", - сказал представитель ведомства.

Задымление в торговом центре произошло в воскресенье вечером. По предварительной информации, задымление произошло из-за печи в ресторане, прибывшие на место ЧП пожарные проводили проверку помещений, люди из торгового центра были эвакуированы.

Торговый центр расположен по адресу: проспект Культуры, д. 1. Кроме магазинов в нем находятся фитнес-центр с бассейном, кинотеатр, рестораны.

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