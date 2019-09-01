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Ураган "Дориан" достиг Багамских островов

Максимальная скорость ветра возросла до 298 км/ч

ТАСС, 1 сентября. Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

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"Ураган "Дориан" обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако, - говорится в сообщении. - Максимальная скорость ветра возросла до 298 км/ч с отдельными порывами, превышающими [скорость в] 354 км/ч".

Ранее в ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, были отменены запланированные на выходные дни занятия и мероприятия в школах. Губернатор штата в среду ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам, ураган может затронуть район, в котором находится поместье Мар-а-Лаго, принадлежащее президенту США Дональду Трампу.

Из-за приближающегося к Флориде урагана американский лидер отменил свой визит в Польшу, который должен был проходить с 31 августа по 2 сентября.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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