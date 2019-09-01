{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Молитесь за Абако". Очевидцы выложили видео разрушительного урагана "Дориан"

Штормовой ветер и сильнейший ливень обрушился на остров Абако. Как ожидается, к вечеру понедельника ураган доберется до Флориды

Пользователи Twitter публикуют видео урагана "Дориан", который к вечеру воскресенья достиг побережья Багамских островов. Он обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.

Ураган усилился до максимально возможной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра составляет 298 км/ч.

Власти ввели режим ЧС в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. В некоторых прибрежных районах Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, были отменены запланированные на выходные занятия и мероприятия в школах. Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.

 

Теги
США
Возгорания в ТЦ "Родео Драйв" в Петербурге после задымления не произошло
Ранее из-за задымления были эвакуированы посетители
Читать полностью