"Молитесь за Абако". Очевидцы выложили видео разрушительного урагана "Дориан"

Пользователи Twitter публикуют видео урагана "Дориан", который к вечеру воскресенья достиг побережья Багамских островов. Он обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.

Власти ввели режим ЧС в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. В некоторых прибрежных районах Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, были отменены запланированные на выходные занятия и мероприятия в школах. Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.