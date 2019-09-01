"Молитесь за Абако". Очевидцы выложили видео разрушительного урагана "Дориан"

Пользователи Twitter публикуют видео урагана "Дориан", который к вечеру воскресенья достиг побережья Багамских островов. Он обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.
6:10 am. Rainband sweeping in. #DORIAN #Bahamas pic.twitter.com/h8BcaLQipG— Josh Morgerman (@iCyclone) 1 сентября 2019 г.
Ураган усилился до максимально возможной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра составляет 298 км/ч.
This is in Marsh Harbour, Abaco In the The Bahamas being pounded by Hurricane Dorian on Sunday 1st September, 2019 at this time #HurricaneDorian2019 #HurricaneDorian #hurricane #hurricandorian #weather #ClimateChange #242 #Bahamas pic.twitter.com/fPiAZG6rGl— James Julmis (@julmisjames) 1 сентября 2019 г.
Власти ввели режим ЧС в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. В некоторых прибрежных районах Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, были отменены запланированные на выходные занятия и мероприятия в школах. Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.
Category 5 #HurricaneDorian impact #Bahamas #Dorian2019 #Dorian pic.twitter.com/sdKohiv0db— Máximo Alexander (@MaximoSPQR) 1 сентября 2019 г.
Flooding like a #tsunami #Bahamas Category 5 #HurricaneDorian #Dorian #Dorian2019 pic.twitter.com/BOIxdPRSmq— Máximo Alexander (@MaximoSPQR) 1 сентября 2019 г.
#HurricaneDorian2019 #TheBahamas pic.twitter.com/qgzyTqs3W4— ♡★LøR3āL LAßhà3♥☆ (@Candy_Lovinq) 1 сентября 2019 г.
Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq— Tinker Bell (@QueenAnarchyy) 1 сентября 2019 г.