В Петербурге водитель сбил мужчину с ребенком на велосипеде, выехав на встречную полосу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Водитель машины Toyota Prius выехал на полосу встречного движения на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге и сбил велосипедиста с малолетним ребенком, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 1 сентября. "Водитель Toyota Prius при совершении объезда отъезжающей от края проезжей части машины выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении велосипедистом. В результате ДТП велосипедист (мужчина 1993 года рождения) и его пассажир - мальчик 2016 года рождения - в [состоянии] средней степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении управления ГИБДД.

По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.