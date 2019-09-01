В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих. Все раненые доставлены в больницу, среди пострадавших один ребенок, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"Четыре человека погибли в ДТП в Павловском районе Воронежской области. <...> Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan и водитель автомобиля "МАЗ", они доставлены в медицинское учреждение", - сообщила Куликова.

По ее данным, в 19:30 мск в Павловском районе на 688-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ". От удара грузовик выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями Citroen и Opel.

В числе погибших водитель Nissan, водитель Citroen и два его пассажира. "На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - добавила представитель ГУ МВД по региону.

Вместе с тем в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что участниками ДТП стали пять автомобилей. "Произошло столкновение пяти транспортных средств, в результате которого фура завалилась на бок и придавила легковой автомобиль. Четыре человека погибли, двое госпитализированы", - сказали ТАСС в ведомстве. По его данным, пострадали 11-летний ребенок и водитель грузовика.