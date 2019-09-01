Полиция в Туле задержала несколько болельщиков на матче между "Арсеналом" и ЦСКА

ТАСС, 1 сентября. Сотрудники полиции в воскресенье задержали в Туле нескольких болельщиков перед началом и в ходе матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским "Арсеналом" и ЦСКА, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тульской области.

"До начала и во время проведения футбольного матча выявлены случаи нарушений законодательства. Нарушители доставлены в отделы полиции для разбирательства. Принятыми мерами серьезных нарушений не допущено", - сообщили в полиции, не уточнив количество задержанных и клубы, за которые болели фанаты.

Как отметили в УМВД, сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность в ходе матча. Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.