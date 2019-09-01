Следовавший по маршруту Ереван - Москва Boeing 737 совершил экстренную посадку в Тбилиси

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 авиакомпании "Армения", следовавший по маршруту Ереван - Москва, из-за проблем, возникших с электрическими приборами, совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси. Как в воскресенье сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении, в результате произошедшего пассажиры и члены экипажа не пострадали.

"Boeing 737 авиакомпании "Армения" следовал из Еревана в Москву, однако был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Тбилиси из-за возникших с электрическими приборами проблем. В результате посадки никто из 118 пассажиров и членов экипажа не пострадал", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Комитета гражданской авиации, авиакомпания прилагает все усилия для решения технических проблем. Также обсуждается возможность предоставления пассажирам запасного борта.