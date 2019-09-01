Власти подтвердили гибель семи человек в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в районе американского города Одесса на западе штата Флорида, действовал в одиночку, его мотивы и причины происшедшего пока не установлены. Об этом сообщил в воскресенье шеф полиции города Майкл Герке на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

"Сейчас мы убеждены в том, что орудовал один единственный человек", - отметил Герке. "У нас пока нет определенных ответов на вопросы о мотивах и причинах, которыми руководствовался подозреваемый", - продолжал шеф городской полиции, уточнив, что расследование обстоятельств трагедии осложнено количеством мест преступления - 15. Эту цифру подтвердили на пресс-конференции агенты ФБР.

По данным полиции, стрельба унесла жизни семерых и привела к ранению 22 человек, а не 21, как официально сообщалось ранее. "Насколько мы понимаем, 22 человека были ранены, трое из них являются сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, были убиты семеро человек - семеро наших граждан возрастной категории от 15 до 57 лет", - уточнил Герке. Губернатор Техаса Грег Эбботт на той же пресс-конференции обратил внимание на то, что отправной точкой трагедии послужило обычное задержание водителя автомобиля во время выборочной проверки на дороге. "Отныне для наших органов правопорядка не должно быть рутинных проверок на дорогах", - отметил губернатор.

Мэр Одессы Дэвид Тернер сообщил газете The New York Times, что стрелявший не руководствовался какими-либо идеологическими взглядами. "Я считаю, что это был человек с проблемами [личного свойства]", - сказал градоначальник.

Как уточнил в воскресенье шеф полиции Одессы Майкл Герке, инцидент произошел после того, как сотрудники патрульно-постовой службы во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль за нарушение правил движения. Водитель, не тормозя, выстрелил в патруль через заднее стекло, ускорил движение в западном направлении к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон. Смена средства передвижения в самом начале заставила органы правопорядка заподозрить наличие у стрелка сообщника.

Около кинотеатра Cinergy между подозреваемым и блюстителями порядка произошла перестрелка, злоумышленник был убит на месте. Ранее полиция не уточняла, включала ли она стрелка в список убитых.