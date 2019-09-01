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ФБР не установила связи стрелка в Техасе с террористами

По данным органов правопорядка, злоумышленник действовал в одиночку

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в районе американского города Одесса на западе штата Флорида, не был связан с международными террористическими группировками и экстремистскими организациями в США. Об этом сообщил в воскресенье спецагент ФБР в городе Сан-Антонио Кристофер Комбс на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

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"Мы убеждены на данный момент, что нет никакой связи [между происшедшим] и терроризмом как с внутренним, так и международным", - заявил Комбс. Он информировал, что ФБР проводит обыски и поиски с целью удостовериться в отсутствии у стрелявшего сообщников. "Я согласен с шефом городской полиции в том, что стрелявший действовал один", - добавил он. Как информировало, в свою очередь, агентство Associated Press, злоумышленником является 36-летний Сет Этор.

Представитель ФБР признал, что, несмотря на взаимодействие множества ведомств и силовых органов, добиться предотвращения на 100% таких случаев, как около Одессы, невозможно. "К сожалению, нам придется ожидать следующего случая появления стрелка. Это вызывает сожаление, но такова наша работа - реагировать на очередные трагические события", - посетовал Комбс.

Шеф полиции Одессы Майкл Герке на пресс-конференции сообщил, что злоумышленник действовал в одиночку, его мотивы и причины происшедшего пока не установлены.

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