Прокуратура Оренбурга проконтролирует проверку обстоятельств гибели животных в приюте

ОРЕНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Оренбурга проконтролирует ход проверки по факту гибели 65 кошек и собаки в одном из приютов города, сообщается на сайте городской прокуратуры.

"Установлено, что 29 августа 2019 года сотрудниками полиции осуществлен выезд по сообщению о массовой гибели животных в приюте, расположенном в п. Южный по ул. Илекская областного центра. На месте происшествия обнаружены трупы 65 кошек и 1 собаки. Проверка обстоятельств гибели животных в Оренбурге взята на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде местных СМИ высказывалось предположение, что животные могли погибнуть от выбросов газа. В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что специалисты газовой службы фактов выброса газа не установили.

"Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта. У обратившихся за медицинской помощью волонтеров признаков отравления не выявлено. В настоящее время специалистами в области ветеринарии проводится экспертиза трупов животных, которая позволит достоверно установить причину их гибели", - отмечают в прокуратуре.