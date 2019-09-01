Юноша сербской национальности получил ножевое ранение в Косове

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Юноша сербской национальности получил ножевое ранение в северной части города Косовска-Митровица. Как сообщил в воскресенье мэр Косовска-Митровицы Горан Ракич, нападение совершила группа албанских хулиганов, перебравшихся в северную, сербскую часть города по мосту через реку Ибр.

По данным агентства TANJUG, серб получил ранение в область левой почки. Он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Глава Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич назвал нападение очередной попыткой гонений на сербов. Инцидент прокомментировал президент Сербии Александар Вучич. Он отметил, что открытие моста через реку Ибр между северной и южной частью Косовска-Митровицы было опасной затеей и напомнил, что Белград выступал против этого.

Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику мелкого террора. Ежегодно в Косове фиксируются десятки актов агрессии в отношении сербского населения, в том числе нападения на дома и медпункты, угон скота и техники, избиения. Албанская молодежь нападает на гуляющих с детьми сербских женщин, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням, нападает на православных священнослужителей.