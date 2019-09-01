В Северной Каролине ввели режим ЧС из-за урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в воскресенье во всех 100 округах штата Северная Каролина в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора Северной Каролины Роя Купера.

Режим ЧС был ранее введен в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.

"Губернатор Купер объявляет чрезвычайное положение во всех ста округах, что позволяет местным властям мобилизовать все ресурсы штата и обращаться за федеральной помощью. Он также подписал два указа о временной отмене транспортных норм с тем, чтобы средства передвижения могли доставлять припасы и энергоносители по территории всего штата", - говорится в сообщении. В нем описываются меры, призванные помочь фермерам оперативно собирать и перевозить урожай, а также скот.

Губернатор призвал население Северной Каролины запасаться продовольствием, питьевой водой, лекарствами, батарейками и прочим "на несколько дней" вперед.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 295 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 3,1 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 82,7 м/ с. Ураган уже накрыл Абако и "со всей яростью мчится" к острову Большой Багама (Багамские острова).

Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника. Около 148,5 тыс. жителей этого штата предписано эвакуироваться из округа Сент-Джонс, начиная с 08:00 (15:00 мск) в понедельник.