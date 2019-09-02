В заказнике на Камчатке задержали группу браконьеров со 180 кг красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Инспекторы службы охраны природного парка "Вулканы Камчатки" задержали в лососевом заказнике группу браконьеров, заготовивших почти два центнера красной икры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба природного парка.

"На территории лососевого заказника "Река Коль" государственные инспекторы службы охраны природного парка "Вулканы Камчатки" задержали семерых браконьеров. У преступной группы обнаружено три полипропиленовых мешка и два рюкзака с икрой рыбы ценных лососевых видов общей массой 180 кг, шесть металлических багров, две радиостанции, четыре ножа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все браконьеры - ранее судимые за различные преступления жители Камчатки. Нарушители природоохранного режима переданы сотрудникам полиции. Икра и орудия лова сданы на ответственное хранение.

Государственный экспериментальный биологический (лососевый) заказник "Река Коль" был образован в 2006 году в целях изучения и охраны состояния биоразнообразия лососевых видов рыб и среды их обитания. Заказник включает водосборные территории нескольких речных бассейнов (Коль, Кехта и Кунтово), расположенных в Соболевском районе на западном побережье Камчатки. В реках заказника воспроизводится девять видов лососевых: чавыча, кета, горбуша, кижуч, нерка, сима, мальма, кунджа и микижа.