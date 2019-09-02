Уровень воды в реке в Комсомольске-на-Амуре превысил опасную отметку на метр

ТАСС, 2 сентября. Уровень воды в реке Амур в Комсомольске-на-Амуре за сутки поднялся на 13 см и теперь составляет 753 см, что превышает опасную отметку на 103 см. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба администрации города.

"По данным управления ГОЧС (по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) администрации города, на утро 2 сентября уровень воды в реке Амур составляет 753 см (тенденция: подъем на 13 см)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки число подтопленных жилых домов увеличилось с 71 до 83. "Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре остается сложной. В зоне подтопления находятся 83 индивидуальных жилых дома, 230 приусадебных участков. Грунтовыми водами потоплены подвалы 62 многоквартирных домов", - сообщила пресс-служба.

По данным администрации, в пунктах временного размещения находятся 33 человека, в том числе 11 детей. Спасатели и аварийные службы продолжают укреплять защитные сооружения: за минувшие сутки было отсыпано 5,8 тыс. кубометров грунта, работы велись и ночью. Было задействовано около 30 самосвалов. В городе работают насосы для откачивания воды на затопленных участках.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшую неделю уровень воды в Амуре в Комсомольске-на-Амуре может подняться до 820 см, что почти на полтора метра превысит критическую отметку. Всего в зоне паводка в Хабаровском крае находится 69 населенных пунктов.