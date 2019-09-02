Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае за сутки увеличилось до 69

ТАСС, 2 сентября. Количество населенных пунктов в зоне паводка в Хабаровском крае увеличилось до 69 в результате выпавших сильных дождей и роста уровней воды в реках. Сутками ранее было подтоплено 66 населенных пунктов. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба регионального МЧС.

"По состоянию на утро 2 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находится 69 населенных пунктов. Из них в 37 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жилые дома подтоплены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Амурском, Нанайском и Комсомольском районах. В зоне паводка находятся Бикинский, Вяземский и Ульчский районы. В пунктах временного размещения проживает 34 человека, из них 11 детей.

В ликвидации последствий паводка и оказании помощи населению в регионе задействовано свыше 900 человек и 200 единиц техники. Сотрудники МЧС ведут мониторинг обстановки на плавсредствах и с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей - организуют лодочные переправы, доставляют питьевую воду.

По прогнозу синоптиков, при смещении паводков с рек Китая на реке Уссури в Вяземском районе и районе имени Лазо ожидаются уровни категории опасного явления и затопление поймы на глубину до 2,5 м.