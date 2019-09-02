В Приамурье ликвидировали все поголовье свиней, зараженных и потенциально зараженных АЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ликвидация всего поголовья зараженных и потенциально зараженных животных африканской чумой свиней (АЧС) в Амурской области завершена, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Приамурье уничтожили все поголовье зараженных и потенциально зараженных свиней. Ликвидация около 7 тыс. голов свиней завершилась в выходные", - говорится в сообщении.

Сейчас на территории очагов заболевания специалисты проводят дезинфекцию. "После того, как все работы завершатся, мы будем рассматривать вопрос о снятии карантина с территорий, где был выявлен вирус АЧС, и с населенных пунктов, которые попали в зону отчуждения животных", - приводятся в сообщении слова начальника областного управления ветеринарии Сергея Самохвалова. Карантин из-за вируса АЧС введен на территории четырех районов Приамурья: Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского.

В субботу и воскресенье сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели рейды по рынкам и ярмаркам выходного дня. Проверки на наличие на прилавках запрещенной амурской свинины прошли в городах Белогорск, Благовещенск, Свободный, Тында, Завитинск, Райчихинск, Шимановск и селе Поярково. "За время рейдов были выявлены два нарушения: свиноводческую продукцию двух амурских производителей выставили на продажу, ее уже сняли с реализации. Ранее мы сообщали директорам рынков о постановлении губернатора области о приостановлении продажи амурской свинины", - цитирует сайт руководителя областного управления Россельхознадзора Яну Любченкову.

В пятницу в Приамурье был введен временный запрет на продажу свинины местного происхождения из-за вспышек в регионе АЧС. Нарушителям грозит административная ответственность: для них предусмотрены штрафы: для физических лиц от 3 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от, 5 тыс. рублей. Специалисты областного управления Россельхознадзора усилили работы на таможенных пунктах пропуска, железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на постах ДПС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Для человека АЧС не представляет опасности.