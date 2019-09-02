СМИ: при крушении самолета на Филиппинах погибла супружеская пара из Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Новозеландские власти подтвердили гибель двух граждан страны в результате крушения медицинского самолета на Филиппинах. Как сообщает в понедельник новозеландский телеканал 1 News Now, в катастрофе погибла супружеская пара из города Руакака, расположенного на северо-востоке Новой Зеландии.

"Два новозеландца, к сожалению, погибли в авиакатастрофе на Филиппинах <…> министерство иностранных дел и торговли оказывает [их] семье консульскую помощь", - цитирует телеканал заявление ведомства. Сообщается, что граждане Новой Зеландии Том Карр и его супруга Эрма Карр в момент катастрофы находились на борту медицинского воздушного судна, которое должно было доставить их в больницу.

В воскресенье легкий самолет, направлявшийся в Манилу, потерпел крушение недалеко от города Каламба. В результате аварии погибли все, находившиеся на борту: два пилота, три медицинских сестры и врач, а также пациент и сопровождавшая его супруга. Под обломками воздушного судна также оказались два человека, находившиеся в момент аварии на земле. Оба пострадавших были доставлены в больницу.