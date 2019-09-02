"Дочка" Walt Disney оставила часть экипажа круизного лайнера в зоне урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Disney Cruise Line, дочерняя компания The Walt Disney Company, оставила около 100 членов экипажа своего круизного лайнера на одном из Багамских островов, где бушует ураган "Дориан". Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте Disney Cruise Line.

"Некоторые члены нашего экипажа остались на острове Каставей-Кей, их безопасность и забота о них остаются нашим главным приоритетом. Мы поддерживаем связь с руководством нашей базы на острове, которое обеспечивает заботу о нашем экипаже в островном убежище. Это убежище рассчитано на условия чрезвычайных ситуаций и оборудовано туалетными комнатами, источниками электропитания, достаточными запасами продовольствия и питьевой воды", - пояснила компания.

Она заверила, что упомянутый частный остров, служащий портом для круизных лайнеров Disney Cruise Line, расположен южнее основного маршрута "Дориана". Погодные условия на острове соответствуют тропическому шторму и постепенно улучшаются. Компания признала, что поводом для ее заявления стали запросы встревоженных клиентов.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 90 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с.