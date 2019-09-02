Тренер ФК "Динамо" Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей из-за бездействия следователей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер столичного футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов и трое бывших футболистов сборной РФ, пострадавшие при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали в Замоскворецкий суд Москвы иск к МВД РФ по поводу бездействия следователей. Об этом ТАСС сообщили в этом суде в понедельник.

"Иск поступил еще 27 августа. Истцами числятся Хохлов, а также бывшие футболисты сборной РФ Юрий Никифоров, Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка. Ответчиком выступает МВД РФ. Истцы требуют возместить ущерб от незаконных, по их мнению, действий органов следствия этого министерства", - сообщили в суде.

Источник, знакомый с исковыми требованиями, пояснил ТАСС, что Хохлов требует выплаты ему 28,7 млн рублей в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, расследовавших хищение средств вкладчиков банка "Замоскворецкий". А сумма, указанная в иске,- это эквивалент $905 тыс., которые тренер хранил в обанкротившемся банке.

Согласно материалам искового заявления, в мае 2013 года Хохлов перечислил в банк "Замоскворецкий" $905 тыс. Но летом 2014 года, после прекращения деятельности "Замоскворецкого", выяснилось, что счет спортсмена пуст. При этом, согласно выписке, которую выдали Хохлову, вся сумма, находящаяся на его счету, была якобы выдана ему на руки.

После этого тренер написал заявление в УМВД по Центральному округу Москвы. На его основании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), по которому Хохлов был признан потерпевшим. Однако, как полагает тренер, за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, не допросили сотрудников кредитного учреждения.

Аналогичные претензии к МВД возникли и у Никифорова, Каряки и Кириченко, которые также были вкладчиками "Замоскворецкого".