Источник: обвинение предъявлено еще одному фигуранту дела о беспорядках 27 июля в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве Никиту Чирцова, который участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля, он обвиняется в нападении на полицейского. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он был задержан в понедельник утром и доставлен в отдел полиции Пресненского района. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти")", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах 28 августа сообщал, что Чирцов был задержан в Минске местной милицией, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки после этого его задержали уже российские правоохранители.

Ранее в Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что Чирцов был оштрафован за участие в незаконной акции. "Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему было назначено наказание в виде штрафа", - сказали в суде, не уточнив сумму штрафа.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.