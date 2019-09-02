В Якутске введен режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена

ТАСС, 2 сентября. Власти ввели в столице Якутии режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению города, сообщается в понедельник на официальном сайте города.

"31 августа 2019 года Сардана Авксентьева подписала распоряжение "О введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация" органам управления и силам Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство на реке Лена у города Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения города Якутска", - говорится в сообщении.

Введение режима ЧС предусматривает комплекс мероприятий в целях обеспечения надлежащего уровня противопожарной безопасности, обеспечения водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий. Кроме того, акционерному обществу "Водоканал" поручено рассмотреть на комиссии по устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера на территории городского округа вопросы обеспечения достаточного водоснабжения населения и предприятий.

"Согласно информации, прозвучавшей на общегородском планерном совещании в понедельник, 2 сентября, в данное время водоканал заканчивает разработку проектной документации по углублению прорези в песчаной косе в русле реки напротив водозабора для беспрепятственного доступа воды из реки Лены к чаше водозабора. Работы начнутся в середине сентября - раньше, чем в предыдущие годы", - отмечается в сообщении.