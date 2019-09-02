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Число погибших из-за внезапного паводка в национальном парке в Кении возросло до шести

Пропавшим без вести числится один человек

ТАСС, 2 сентября. Шесть человек погибли в результате внезапного паводка в одном из национальных парков на юге Кении. Об этом говорится в сообщении кенийской Службы охраны дикой природы, размещенном в понедельник на странице ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось об обнаружении тела одного погибшего.

"Тела шести человек, смытых сильным потоком воды, обнаружены, пропавшим без вести числится один турист", - говорится в тексте. Отмечается, что поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

В природоохранной службе уточнили, что среди туристов были пять граждан Кении, а также один иностранец, гражданство которого установить пока не удалось.

Инцидент произошел в парке "Ворота Ада", который получил свое название от расположенного на его территории узкого ущелья. Парк служил местом съемок приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018 год).

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