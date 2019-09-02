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Прокуратура начала проверку после гибели ребенка из-за падения плиты с фасада ДК в Самаре

На мальчика обрушилась мраморная плита с высоты около 1,5 м

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области начала проверку после гибели 10-летнего ребенка, на которого упала мраморная плита с фасада Дворца культуры. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональной прокуратурой.

"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании здания Дворца культуры. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Мраморная плита обрушилась на ребенка с фасада дома культуры с высоты 1-1,5 метра в воскресенье. От полученных повреждений мальчик умер. По факту случившегося также проводится проверка в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

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