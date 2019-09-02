В ЕАО паводковые воды подтопили почти 200 домов

ТАСС, 2 сентября. Паводком в Еврейской автономной области (ЕАО) затронуто 47 населенных пунктов, подтоплено около 200 жилых домов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Еврейской автономной области гидрологическая обстановка остается сложной. В зоне подтопления 47 населенных пунктов, 197 жилых домов, около 7 тыс. приусадебных территорий, 31 участок дорог протяженностью 15,6 км. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 50 человек, 22 из которых - дети", - говорится в сообщении главка.

В нем отмечается, что за сутки количество подтопленных домов в регионе выросло на 10. Отрезанных водой поселений в области нет. Подтоплено также почти 54 тыс. га сельхозугодий.

К ликвидации последствий паводка привлечено 708 человек, задействовано 126 единиц техники. Спасатели помогают людям в доставке бутилированной воды, в переезде через подтопленные участки, в том числе помощь оказана школьникам, их родителям и педагогам, чтобы они смогли вовремя попасть на торжественные линейки в связи с началом нового учебного года. Помогать им добираться до образовательных учреждений спасатели будут до тех пор, пока не сойдет вода.

По данным синоптиков, в ближайшее время вода начнет отступать от поселений.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного главка, в ЕАО также подтоплено 18 соцобъектов, из них 14 - школы. Вода зашла в подвальные помещения. Работа учреждений не прервана, они функционируют в обычном режиме, кроме двух школ в Биробиджане. "Линейки прошли во всех школах области, однако в двух школах Биробиджана образовательный процесс временно будет налажен дистанционно", - сообщили ТАСС в управлении внутренней политики областного правительства.