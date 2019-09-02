СМИ: один ребенок погиб в результате урагана "Дориан" на Багамских островах

ТАСС, 2 сентября. Один ребенок стал жертвой урагана "Дориан", который в воскресенье обрушился на острова Абако на севере архипелага Багамские острова. Об этом в ночь на понедельник сообщает местная газета Bahamas Press .

По ее данным, семилетний мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии. Это первая жертва "Дориана" на островах Абако. Сестра утонувшего, возраст которой не уточняется, пропала без вести.

28 августа агентство EFE сообщило, что из-за "Дориана" в Пуэрто-Рико погиб пожилой мужчина. Из-за сильного порыва ветра он сорвался с крыши.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 90 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 82,7 м/с.