В ОНК сообщили, что братья Магомедовы содержатся в камере с обвиняемыми в терроризме

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда содержат в камерах с обвиняемыми в терроризме, что нарушает законные права предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"При проверке членами ОНК СИЗО "Лефортово" выяснилось, что Зиявудин Магомедов и его брат вновь находятся в камерах с лицами, обвиняемыми в терроризме. В общей сложности Зиявудин Магомедов сменил сокамерников уже десять раз, из них четыре раза к нему подселяли обвиняемых в терроризме. Это грубевшее нарушение закона, который регламентирует, что обвиняемые и подозреваемые в терроризме должны содержаться отдельно", - заявил Мельников. По его словам, в связи этим наблюдатели дали рекомендации руководству ФСИН провести служебную проверку по данному вопросу и принять меры к устранению нарушения в отношении братьев Магомедовых.

По словам Мельникова, Зиявудин Магомедов пожаловался на ухудшение здоровья, так как у него нет возможности заниматься спортом, отметив, что многие в СИЗО "Лефотрово" жалуются на проблемы со здоровьем, в том числе со спиной. По этой причине Магомедов выразил желание оказать благотворительную помощь изолятору в виде создания в нем спортзала для арестантов.

"Зиявудин сказал, что хотел создать в Москве еще один зал ММА (смешанные боевые единоборства - прим. ТАСС), но не успел, так как был помещен в СИЗО. Но оборудование у него осталось, и он бы хотел предоставить его СИЗО в качестве благотворительной помощи", - рассказал Мельников.

Представитель ОНК отметил, что "Лефортово" в настоящее время является единственным в Москве изолятором, где нет не только спортзала, но и в прогулочном дворике отсутствуют какие-либо спортивные турники. "В СИЗО есть два спортзала для работников изолятора и хозотряда, а для подозреваемых и обвиняемых нет. Мы дали рекомендации администрации СИЗО организовать спортзал и для обычных заключенных изолятора", - сказал он.

Следственный департамент МВД завершил расследование дела совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова, вину в инкриминируемых преступлениях они отрицают. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний, наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.