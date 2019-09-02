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В службе судебных приставов отказались от требования лишить Заворотнюк права выезда из РФ

Артистка могла лишиться права выезда за пределы страны из-за долгов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Управление федеральной службы судебных приставов Москвы отказалось от требования лишить артистку Анастасию Заворотнюк права выезда за пределы России за долги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Никулинского суда Москвы, который рассматривал иск.

"В ходе судебного заседания представителем Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России по Москве заявлен отказа от иска, отказ принят судом. Производство по административному исковому заявлению Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России по г. Москве к Заворотнюк А. Ю. об установлении для должника временных ограничений на выезд из РФ прекращено в связи с отказом от иска", - сказали в пресс-службе.

В суде не уточнили, с чем связан отказ истца от требований.

Как ранее сообщалось в базе данных исполнительных производств на сайте столичного УФССП, Заворотнюк должна уплатить 1,6 млн рублей.

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