Полиция задержала двух жителей Подмосковья по делу о мошенничестве с земельными участками

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух жителей города Клин в Подмосковье по подозрению в мошенничестве с земельными участками на сумму более 10 млн рублей, им избраны меры пресечения. Об этом в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники, один из которых - бывший глава одного из местных сельских округов, а другая профессионально занимается деятельностью в сфере купли и продажи недвижимости, с помощью поддельного свидетельства о собственности присвоили себе земельный участок, бывший ранее в распоряжении администрации Клинского муниципального района. Тем самым нанесен ущерб в размере его кадастровой стоимости свыше 550 тыс. рублей", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Петрова также добавила, что полицейские доказали "причастность задержанных к незаконному приобретению прав на 14 земельных участков на общую сумму свыше 10 млн рублей". Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время, как отметили в пресс-службе, мужчине Клинским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, женщине - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.