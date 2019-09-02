В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении иностранной туристки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Санкт-Петербурге двух человек, которые, угрожая электрошокером, ограбили пожилую иностранную туристку у Казанского собора. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, задержанные оказались рецидивистами.

"Сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух граждан, обоим 21 год, оба нигде не работают и ранее судимы за кражи", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Ограбление произошло на прошлой неделе в среду на Казанской площади у собора. Двое неизвестных подошли к 64-летней женщине и, угрожая ей электрошокером и применив силу, отобрали у нее более 10 тыс. рублей и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж").

"Похищенное изъято. Подозреваемые заключены под стражу", - отметили в управлении МВД.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в тот день на площади ограбили туристку из Китая.